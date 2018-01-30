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Главные новости Тюменской области
13:39  30 января 2018 3

Тюменские депутаты меняют закон о своем статусе. Речь о лишении мандатов и бесплатном проезде

Областная дума. Комитет по госстроительству и мсу. Тюмень, сайфитдинов фуат
Депутаты решили внести две поправки в закон о собственном статусеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы намерены внести сразу два изменения в закон о собственном статусе. Одно из них касается возможности досрочного лишения полномочий народного избранника, другое — бесплатного проезда практически на всех видах транспорта. Предложения обсудили сегодня, 30 января, на заседании постоянного думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно законопроекту, областной закон о статусе депутата предлагается дополнить пунктом о том, что его полномочия досрочно прекращаются, если в законную силу вступает решение суда об ограничении дееспособности народного избранника или о признании его полностью недееспособным, либо пропавшим без вести, либо умершим. «Гражданин может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленным гражданским процессуальным законодательством, вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Вторая поправка уточняет статью этого же закона о бесплатном проезде для народных избранников. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» депутат облдумы Владимир Ульянов, никаких новых льгот введено не будет. «Мы просто конкретизировали, чтобы было четко понятно, в каких случаях компенсируются затраты. Ранее не было указано конкретно, в чем заключается компенсация», — пояснил он.

Народные избранники всегда имели право бесплатного проезда по служебной необходимости, однако ранее в законе не указывалось, каким образом должны быть компенсированы затраты. «Возмещение расходов, связанных с транспортным обслуживанием депутата областной Думы, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Тюменской области об областном бюджете», — говорится в поправках. Бесплатно депутаты могут ездить в Тюменской области на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте.

Из бюджета Тюменской области на функционирование региональной Думы ежегодно выделяется по 515 миллионов рублей. Эта сумма сократится как минимум до 2020 года.

Марина Шарапова
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