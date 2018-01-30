Петуховская районная Дума (Курганская область) объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы района. Его итоги подведут до 3 апреля, сообщил «URA.RU» председатель думы Нина Сунегина.
Документы от кандидатов будут принимать в администрации района с 5 февраля по 2 марта. Сами выборы, по словам Сунегиной, ориентировочно пройдут 6 апреля. Вместе с тем порядок проведения выборов позволяет провести заседание районной Думы в течение 15 дней после того, как список кандидатов будет определен конкурсной комиссией.
Бывший глава Сергей Герасименко ушел в отставку 25 января. Смену руководства в района анонсировал губернатор Алексей Кокорин на встрече с журналистами, отметив, что сам Герасименко «об этом еще не знает». Позже появилась информация о том, что прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку Герасименко. После совещания с местными депутатами Герасименко написал заявление «по собственному желанию».
Экс-главу обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. Герасименко был отстранен от работы с июля 2015 по март 2017 года, но суд оправдал его.