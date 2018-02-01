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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
10:08  01 февраля 2018 3

Суд отменил наказание для избитого хулиганами курганского инвалида

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Дело Александра Журенкова направили на новое рассмотрениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Курганский городской суд отменил постановление мирового суда о штрафе для инвалида детства Александра Журенкова, у которого летом произошел конфликт с нетрезвыми девушками. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщил «URA.RU» председатель «Центра общественного контроля» Иван Камшилов.

Суд пришел к выводу, что при рассмотрении административного дела Журенкова были допущены нарушения. К примеру, не было представлено доказательств, что Журенков нанес побои девушкам, не были опрошены свидетели конфликта — работники кафе.

По словам Камшилова, полицейские также подавали в мировой суд документы на девушек, которые нанесли побои инвалиду. Однако бумаги были заполнены с нарушениями, которые не были устранены.

Как ранее сообщало «URA.RU», инвалид детства по умственному развитию Александр Журенков, известный многим курганцам, оказался в трудной ситуации. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за нанесение побоев двум девушкам. Сам Журенков утверждает, что это он летом прошлого года стал жертвой пьяных хулиганок, которые унижали его и били штакетником из-за грязного туалета. Инвалид пожаловался, что его осудили, воспользовавшись тем, что он «имеет психическое заболевание и не может себя защитить», а обидчицы остались безнаказанными. Инвалид подрабатывал в горсаду уборщиком мусора и туалета за 50 рублей в день. Иван Камшилов будет представлять интересы Журенкова по доверенности, которую правозащитнику пришлось оформить за свой счет.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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