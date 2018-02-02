Главная энергокомпания Зауралья отмечает важную дату

Первому электросетевому предприятию Зауралья исполнилось 60 лет. Все это время Курганские электрические сети снабжают энергией 10 районов восточной части Зауралья и частично — город Курган. Линии электропередачи КЭС растянулись на более чем 11 тысяч километров.
«История КЭС — это достойная страница всей истории Курганской области. Курганские электрические сети во все времена были кузницей кадров для энергетики Зауралья», — сказал директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин. По его словам, в середине прошлого века, во время бурной индустриализации, в Курганских электрических сетях шло масштабное строительство, благодаря которому появились подстанции и линии электропередачи.
Курганские электрические сети продолжают развиваться и сейчас — так, недавно была реконструирована головная подстанция «Промышленная», а также еще три объекта. Модернизация, капремонт, борьба с потерями и сокращение количества аварийных отключений — приоритетные направления, над которыми КЭС будет работать в 2018 году.