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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
10:24  02 февраля 2018 0

Главная энергокомпания Зауралья отмечает важную дату

Курганские электрические сети работают уже 60 летФото: ПАО «СУЭНКО»

Первому электросетевому предприятию Зауралья исполнилось 60 лет. Все это время Курганские электрические сети снабжают энергией 10 районов восточной части Зауралья и частично — город Курган. Линии электропередачи КЭС растянулись на более чем 11 тысяч километров.

«История КЭС — это достойная страница всей истории Курганской области. Курганские электрические сети во все времена были кузницей кадров для энергетики Зауралья», — сказал директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин. По его словам, в середине прошлого века, во время бурной индустриализации, в Курганских электрических сетях шло масштабное строительство, благодаря которому появились подстанции и линии электропередачи.

Курганские электрические сети продолжают развиваться и сейчас — так, недавно была реконструирована головная подстанция «Промышленная», а также еще три объекта. Модернизация, капремонт, борьба с потерями и сокращение количества аварийных отключений — приоритетные направления, над которыми КЭС будет работать в 2018 году.

Дарья Корчак
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