12:06 06 февраля 2018 14

«Аппетиты» силовиков утомили владельцев заведений для взрослых Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд признал экс-начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Игоря Белозерцева и его бывшего зама Дениса Ефремова виновными во взяточничестве, сообщили «URA.RU» в в прокуратуре Тюменской области. Обвинительный приговор бывшим покровителям сети интим-заведений прозвучал 6 февраля. Каждому из них предстоит 3,5 года провести в колонии строгого режима.

В январе 2017 года оперуполномоченные угро проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из спа-салонов Тобольска. По версии следствия, Белозерцев и Ефремов решили заодно «уговорить» управляющую заведением на ежемесячное «вознаграждение» в 100 тысяч рублей за то, что полицейские будут закрывать глаза на выявленные нарушения и предупреждать о проверках. Женщина в два приема передала стражам порядка половину этой суммы, а затем обратилась в службу собственной безопасности регионального УМВД. После того, как на банковскую карту приятеля полицейских за три раза было перечислено 100 тысяч рублей, оба мздоимца в апреле 2017 года были задержаны.

Как уже сообщало «URA.RU», резонансное расследование стало известно как «дело кооператива „Сосулька“» (так было прозвано одно из заведений сети интим-салонов в Тобольске, которое «крышевали» бывшие полицейские). До последнего момента многие жители «духовной столицы Сибири» были уверены, что дело развалится в суде — накануне решающего заседания один из фигурантов неожиданно угодил в больницу.