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Главные новости Курганской области
18:35  07 февраля 2018 1

Жительница Кургана за оскорбление кавказцев прочла детям лекцию о толерантности

Митинг посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Челябинск, экстремизм, фашизм, броня, защитим страну
Следователи Зауралья опробовали эффективное ноу-хау для борьбы с экстремистамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские следователи изобрели альтернативное наказание для интернет-экстремистов. Девушке, обвиняемой в оскорблении жителей Кавказа и Средней Азии, предложили в качестве извинения выступить перед школьниками с лекцией о том, почему так нельзя делать, рассказали в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Двадцатилетняя жительница Кургана с сентября 2016 года по январь 2017-го занималась тем, что публиковала в соцсетях сообщения «содержащие оскорбительные слова и выражения, направленные на унижение национального достоинства и возбуждение ненависти, вражды и розни по национальному и расовому признаку в отношении лиц кавказской национальности, выходцев из Средней Азии, а также содержащие призывы к насильственным и противоправным действиям по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти и вражды в отношении указанных лиц», сообщает пресс-служба следственного управления.

Когда за нею пришли следователи, девушка раскаялась и согласилась сотрудничать. Уже после передачи дела в суд ей в качестве замены уголовного наказания было предложено выступить перед школьниками с лекцией о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и об уголовной ответственности за публичное распространение националистической идеологии. После выступления следователи и суд сочли возможным прекратить уголовное преследование «экстремистски» и ограничиться для нее штрафом в 50 тысяч рублей.

Игорь Чукреев
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