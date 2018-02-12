Тюменский лыжник стал четвертым на Олимпиаде, несмотря на падение

14:32 12 февраля 2018 2

Денис Спицов упал в начале гонки, но отыграл у соперников 40 секунд отставания Фото: Федерация лыжных гонок России

Лыжник Денис Спицов из Тюменской области занял четвертое место в скиатлоне на 30 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. В самом начале гонки спортсмен упал, но ему удалось отыграть 40-секундное отставание от основной группы.

Виновником падения Спицова и еще одного российского лыжника Андрея Ларькова стал норвежец Симен Крюгер, который споткнулся через 250 метров после старта и сломал палку. Тем не менее, именно Крюгер стал победителем гонки, а Спицов сумел не только нагнать лидеров, но в итоге пришел четвертым. «В какие-то моменты казалось, что исход гонки решен, но все равно боролся до последнего. Буду делать это и дальше — Олимпиада продолжается», — сказал Денис Спицов в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

21-летний тюменский лыжник впервые выступает на Олимпиаде. Он также планирует выступить в раздельной гонке на 15 километров, которая состоится 16 февраля.