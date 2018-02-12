23:57 12 февраля 2018 3

Следов ликвидации экологического ЧП не видно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Масштаб разбирательств по поводу загрязнения реки Молчанка в Тюменском районе набирает обороты: к делу подключилась природоохранная прокуратура. Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, 13 февраля сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Госрыбнадзора выедут на место ЧП, чтобы взять пробы, по анализу которых будет сделана оценка масштаба влияния химических отходов на состояние реки.

Ранее Росприроднадзор взял пробы отходов с территории предприятия ООО «ТК „Тюмень Агро“», которое так и остается пока единственным подозреваемым в загрязнении реки. Результаты этой экспертизы станут известны через две недели — после 23 февраля.

Там, где реку не занесло снегом, видно, что лед красно-бурый Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сама река Молчанка будет приведена в порядок только к 20 марта. «Точно определить кто виновен в загрязнении канала мы сможем только после получения результатов экспертизы. Именно тогда примем процессуальное решение в отношении виновного», — уточнили в Росприроднадзоре. Если пробы, отобранные на предприятии, совпадут с результатами экспертизы воды и льда взятых на мелиорационном канале, сомнений в виновнике разлива у Росприроднадзора не останется — ООО «ТК „Тюмень Агро“» придется устранять следы разлива.

В самом разливе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций азоту аммония, азоту нитратов, фенолам, железу общему, марганцу, меди. До сегодняшнего момента работы по ликвидации экологического ЧП на реке Молчанка так и не начались.

Как ранее писало «URA.RU», в конце января жители деревни Молчанова заметили, что лед на реке возле деревни стал красно-бурого цвета, в это же время Росприроднадзор по Тюменской области возбудил административное дело в отношении неустановленного лица и взял пробы в реке для экспертизы. Через несколько дней появился и подозреваемый в загрязнении реки химикатами — крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «ТК „Тюмень Агро“». 8 февраля Росприроднадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении данного предприятия. Чтобы подтвердить подозрения, специалисты ведомства отобрали пробы на территории «Тюмень Агро». В пятницу источник знакомый с ситуацией сообщил, что ликвидация экологического ЧП уже должна начаться. Однако, журналисты «URA.RU» которые побывали на месте экологического ЧП, ликвидаторов разлива химикатов не обнаружили. В понедельник работы также не начались.