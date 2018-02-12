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Главные новости Тюменской области
17:45  12 февраля 2018 0

В Тюменской области за неделю заболели ОРВИ 19 тысяч человек

Открытая лицензия от 16.08.2016, грипп, простуда, болезнь, орви, насморк, вирус, инфекция, болезнь
Число заболевших резко вырослоФото: Pixabay.com © URA.RU

Эпидемиологический порог в Тюменской области превышен на 10%. За прошедшую неделю ОРВИ заболели 18799 человек, в основном это дети до 14 лет, сообщил пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина.

«В Тюмени за неделю заболел 12301 человек. И это число ниже эпидемиологического порога на 6%», — уточнила она. В департаменте образования пояснили, что оснований для массового закрытия школ Тюменской области на карантин пока нет. Сейчас речь идет только о локальном закрытии классов, групп, школ и детских садов. «В закрытых на карантин классах учителя занимаются с детьми дистанционно и при необходимости дают задания через электронные дневники», — отметили в департаменте. В настоящее время закрыты классы в 11 тюменских школах.

Напомним, ранее тюменцы пожаловались «URA.RU» на большие очереди в поликлиниках города. В департаменте здравоохранения пояснили, что большое скопление пациентов действительно есть в районе кабинетов, где принимаются посетители с симптомами ОРВИ. Прием пациентов организован так, чтобы они не пересекались с другими больными.

Наталья Двизова
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