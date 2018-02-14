Курганские энергетики провели экскурсию для будущих коллег

СУЭНКО поддержала социальный телепроект «День радости», посвященный воспитанникам детских домов, и пригласила трех участников программы на экскурсию в Курганские электрические сети. Дети познакомились с работой энергетиков не только в теории, но и на практике.
Экскурсия началась в оперативно-диспетчерской службе, где ребятам рассказали о работе энергосистемы и задачах СУЭНКО как распределительной сетевой компании. Мальчики также пообщались с молодыми специалистами предприятия, которые довольно быстро смогли продвинуться по службе.
В цеху по ремонту оборудования мальчики смогли немного попрактиковаться — под руководством энергетиков они проверили готовность только что полученного с завода оборудования. «Каждую деталь, каждый прибор, которые к нам приходят, мы тщательно проверяем, чтобы исключить даже самые мелкие дефекты», — объяснил гостям начальник цеха Юрий Макаров. Дети также посмотрели, как проходит ремонт силовых трансформаторов, и побывали в лаборатории по испытанию защитных средств, которые использует персонал СУЭНКО.