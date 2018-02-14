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Главные новости Курганской области
15:44  14 февраля 2018 0

На «курганской Рублевке», погрязшей в уголовных делах, сменили главного следователя

Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Новый руководитель переехал из Лебяжьевского районаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителем Кетовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курганской области стал Александр Ломакин. Информация о назначении появилась на официальном сайте силового ведомства.

Уточняется, что Александр Ломакин с 2001 по 2007 год работал в прокуратуре Курганской области. В органах СКР проходит службу с 2007 года, с 1 апреля 2015 года руководил Лебяжьевским межрайонным следственным отделом.

Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, обязанности главы отдела ранее исполнял заместитель руководителя межрайонного следственного управления Константин Букин. После кадровых перестановок он остался в должности зама.

В Кетовском районе, глава которого Александр Носков в 2017 году был осужден за взятки, продолжаются расследования целого ряда уголовных дел, связанных с махинациями с земельными участками. В них фигурируют сразу несколько глав местных сельсоветов.

Татьяна Жаткина
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