На «курганской Рублевке», погрязшей в уголовных делах, сменили главного следователя

Руководителем Кетовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курганской области стал Александр Ломакин. Информация о назначении появилась на официальном сайте силового ведомства.
Уточняется, что Александр Ломакин с 2001 по 2007 год работал в прокуратуре Курганской области. В органах СКР проходит службу с 2007 года, с 1 апреля 2015 года руководил Лебяжьевским межрайонным следственным отделом.
Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, обязанности главы отдела ранее исполнял заместитель руководителя межрайонного следственного управления Константин Букин. После кадровых перестановок он остался в должности зама.
В Кетовском районе, глава которого Александр Носков в 2017 году был осужден за взятки, продолжаются расследования целого ряда уголовных дел, связанных с махинациями с земельными участками. В них фигурируют сразу несколько глав местных сельсоветов.