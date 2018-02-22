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Главные новости Ямала
13:18  22 февраля 2018 33

«Головы давил щенкам». Полицейский с Ямала снимал на видео, как издевается над животными. ВИДЕО

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., полиция, наручники, браслеты, дубинка
Полицейский веселился и снимал, как его друзья жестоко избили собакуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях бурно обсуждается видеозапись, на которой группа мужчин жестоко избивает собаку, сидящую на цепи. Мужчина вытаскивает животное из будки и бьет его до тех пор, пока оно не теряет сознание. Автор поста в соцсети — некая Нурия Егорова. Она утверждает, что видео было снято ее супругом, сотрудником полиции Олегом Егоровым, и добавляет, что у него на компьютере целый архив записей, на которых он лично издевается над животными.

«Пусть хоть люди узнают. Тут только одна собачка, маленькая и беззащитная, которую вы привязали, чтобы она не убежала. И земля вся в крови. Вспомни, как ты головы давил ногами щенкам, сдавливал котят руками. Вспомни, как ты смеялся после того, как я увидела все это. Как меня тошнило…» — обращается Нурия Егорова в соцсетях к своему супругу (пара, по всей видимости, рассталась).

Ролик привел пользователей соцсетей в гнев. Люди требуют найти и наказать виновных. Сама Егорова утверждает, что знает имена всех участников этой записи, но публично их не озвучила. Сообщения журналиста агентства в соцсетях она проигнорировала.

Не удалось пока получить комментарии и от ее мужа Олега Егорова, которого она и обвинила в живодерстве. По данным агентства, Олег Егоров работает инспектором информационного центра УМВД по ЯНАО.

В пресс-службе УМВД по Ямалу сообщили, что ролик в соцсетх уже видели. Сообщение о жестоком обращении с животными зарегистрировано в дежурной части. По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливается причастность сотрудника полиции к происшествию.

Вячеслав Егоров
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