В Тюмени похоронят ямальского бойца, погибшего на СВО

Прощание пройдет в Тюмени
Военный из ЯНАО, погибший на СВО, будет похоронен в Тюмени. О прощании с Рустамом Бакиевым сообщает администрация Красноселькупского района.
«Пришло печальное известие. При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк, Бакиев Рустам Альбертович. Прощание состоится в Тюмени, 15 октября», — сообщили в администрации Красноселькупского района.
В последний путь бойца проводят с 12:00 до 13:00, по адресу: Юрия Семовских, д. 1/1. Ранее URA.RU писало, что на СВО погиб имам из Тюменской области.
