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23 февраля 2018
14:00  23 февраля 2018 0

Блокировка «Яндекс.Дзен», первое золото РФ на ОИ-2018, Тайсон едет на Урал. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Новиков Илья, туристы, пассажиры в ожидании, чемоданы, аэропорт, путешествие
«Аэрофлот» насолил всем пассажирамФото: depositphotos.com © URA.RU

Доброе утро! Сегодня 23 февраля! И вот главное за ночь:

Президент РФ Владимир Путин назвал главную национальную черту россиян. И это не хамство с грубостью, которые ранее приписал всем русским актер Алексей Серебряков.

15-летняя спортсменка завоевала первое российское золото на ОИ-2018. Борьба была ожесточенной.

Роскомнадзор хочет заблокировать «Яндекс.Дзен» из-за Ходорковского. Ведомству не понравились материалы, размещенные на канале экс- главы «ЮКОСа».

В феврале «Аэрофлот» ввел ограничения ручной клади, чем возмутил пассажиров. Так, под запрет попали ноутбуки, фотоаппараты и зонты. Эксперты рассказали, для чего компания пошла на это нововведение и стоит ли ждать отмены после бунта в соцсетях.

Уральский исследователь нашел разгадку гибели группы Дятлова. По его мнению, туристы погибли из-за осквернённых древних святынь.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон едет на Урал. Боксер записал видео приветствие и признался, что взволнован.

А также новый выпуск «Слухов»! Из него вы узнаете, как мэр Москвы Сергей Собянин подключил соцсеть «Одноклассники», чтобы повторить успех Дональда Трампа на выборах, а секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак приезжал в Екатеринбург для молитвы.

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Надежда Банникова
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