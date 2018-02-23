14:00 23 февраля 2018 0

«Аэрофлот» насолил всем пассажирам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Доброе утро! Сегодня 23 февраля! И вот главное за ночь:

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