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27 февраля 2018
26 февраля 2018
09:00  27 февраля 2018 0

Кандидаты наплевали на дебаты, родителей сгоняют на выборы, олигархическая война. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Презентация бренд-бука президентских выборов. Екатеринбург , логотип, выборы президента, выборы, 18марта, 2018
Чем ближе к выборам, тем сильнее накаляется атмосфераФото: Анна Майорова © URA.RU

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На календаре 27 февраля, вторник, и два дня до конца зимы! Вы держитесь, а мы расскажем о главных новостях за ночь:

На первые дебаты пришел только один кандидат в президенты. Глава ЦИК Элла Памфилова очень этому удивилась, призвала не пришедших больше так не делать и активнее использовать отведенное им эфирное время.

Предложения экс-главы Минфина Алексея Кудрина не попадут в итоговый вариант послания президента, хотя его прочили в авторы экономической программы Владимира Путина 2018-2024. Эксперты говорят, все потому, что предложения Кудрина — «банальности и общие места».

В Тюмени придумали, как повысить явку на выборах 18 марта. Родителей школьников с 1 по 7 класс будут сгонять на городскую лотерею с подарками. А баллы на розыгрыш получат те, кто приведет на выборы больше родственников и знакомых, а так же тех, кто просто придет поболеть за своих.

В ХМАО распускают отряд ОМОН, знаменитый громкими стычками с чеченцами и защитой бизнесменов. И до сих пор неизвестно, наберут ли этот отряд снова или полностью ликвидируют.

В московской Высшей школе экономики в шкафу для одежды найдено тело работника вуза. Причины смерти пока не разглашают, но известно, что мужчина был лучшим преподавателем учебного заведения.

Арест Насти Рыбки и Алекса Лесли в Тайланде — очередной повод для хайпа, что плохо для бизнесмена Олега Дерипаски. Эксперты считают, что начинается новая олигархическая война и опасаются за жизнь Рыбки, у которой, как оказалось, есть трое детей.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
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