{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:00  27 февраля 2018 2

В Высшей школе экономики в шкафу найдено тело преподавателя

СМИ сообщают, что погибший — руководитель дирекции общего образования Сергей КалашниковФото: телеграм-канал Mash

В понедельник, 26 февраля, в Высшей школе экономики произошло серьезное ЧП. В своем рабочем кабинете в шкафу для одежды было обнаружено тело одного из сотрудников вуза.

Следователи официально пока не озвучивают имя погибшего, однако по данным источников в правоохранительных органах, речь идет о руководителе Дирекции общего образования вуза Сергее Калашникове, сообщает телеграм-канал Mash.

«По факту обнаружения тела мужчины 1966 года рождения в высшем учебном учреждении, расположенном по улице Мясницкой в городе Москве, проводится доследственная проверка, — приводит „Газета.ру“ заявление — сообщила старшего помощника руководителя московского ГСУ СКР Юлии Ивановой. — Установлено, что мужчина являлся сотрудником указанного учреждения».

По данным Life, 52-летний Сергей Калашников два года подряд — в 2015 и 2016 годах — признавался лучшим преподавателем вуза, а также был награжден знаком отличия «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров