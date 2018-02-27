В Высшей школе экономики в шкафу найдено тело преподавателя

01:00 27 февраля 2018 2

СМИ сообщают, что погибший — руководитель дирекции общего образования Сергей Калашников Фото: телеграм-канал Mash

В понедельник, 26 февраля, в Высшей школе экономики произошло серьезное ЧП. В своем рабочем кабинете в шкафу для одежды было обнаружено тело одного из сотрудников вуза.

Следователи официально пока не озвучивают имя погибшего, однако по данным источников в правоохранительных органах, речь идет о руководителе Дирекции общего образования вуза Сергее Калашникове, сообщает телеграм-канал Mash.

«По факту обнаружения тела мужчины 1966 года рождения в высшем учебном учреждении, расположенном по улице Мясницкой в городе Москве, проводится доследственная проверка, — приводит „Газета.ру“ заявление — сообщила старшего помощника руководителя московского ГСУ СКР Юлии Ивановой. — Установлено, что мужчина являлся сотрудником указанного учреждения».

По данным Life, 52-летний Сергей Калашников два года подряд — в 2015 и 2016 годах — признавался лучшим преподавателем вуза, а также был награжден знаком отличия «Почетный работник общего образования Российской Федерации».