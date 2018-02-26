Предложения Кудрина не попадут в послание президента

21:57 26 февраля 2018 8

Инициативы ЦСР Алексея Кудрина не прозвучат из уст президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В черновой вариант послания президента Федеральному собранию не попали предложения экспертного центра экс-главы Минфина Алексея Кудрина. Об этом «URA.RU» рассказал источник в ЦСР, информацию также подтвердил другой собеседник агентства, представляющий экономический блок правительства. По их словам, это стало итогом острой борьбы вокруг содержания экономической части послания, рассказывают источники «URA.RU», близкие к Минфину и МЭР. Напомним, когда Алексей Кудрин в 2016 году возглавил ЦСР, в политических и медийных кругах экс-главу Минфина прочили в авторы экономической программы Владимира Путина 2018-2024.

Советник президента Андрей Белоусов отвечает за сордержание экономической части послания Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ведущую роль в составлении послания президента играет администрация президента, его лично курирует глава АП Антон Вайно, за экономический блок отвечает советник президента Андрей Белоусов. По информации «URA.RU», в написании экономической части послания принимали участие как профильные министерства — МЭР и Минфин, так и НКО — Центр стратегических разработок экс-главы Минфина Алексея Кудрина и Агентство стратегических инициатив, которое сейчас возглавляет Светлана Чупшева.

«Предложения кудринских экспертов не войдут в итоговый текст послания», — уточнил один из собеседников агентства. В ЦСР не стали пояснять «URA.RU», что именно его сотрудники хотели включить в текст послания. Но среди последних громких инициатив центра были предложения повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, стимулировать приток мигрантов в страну и переложить на россиян часть расходов на медицину.

Эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев рассказал «URA.RU», почему тезисы ЦСР могут остаться без внимания президента: «Кудринские предложения — это банальности и общие места. Часть из них может предложить кто угодно, а другая часть — это то, что принципиально никто не собирается реализовывать, потому что это уже было в 90-е годы. Я не вижу здесь работы какого-то крутого креативного мозгового центра, который бы выдавал и полезные, и оригинальные идеи».

В то же время в ходе подготовки послания активно проявили себя глава МЭР Максим Орешкин и советник президента Андрей Белоусов. Именно они генерировали экономическую часть текста, сообщили два источника агентства, знакомые с результатами консультаций в Кремле.

«По итогу работы Андрей Белоусов может рассчитывать на кресло профильного вице-премьера.

Логика проста — чья повестка доминирует в послании президента, тому ее и выполнять, а значит, и занимать соответствующую госдолжность», — резюмировал один из собеседников агентства.

Самый молодой министр РФ Максим Орешкин проявил себя во время подготовки послания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, финальный вариант послания будет принадлежать президенту, отмечает директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Вопрос не в том, кто именно допущен к формированию повестки послания, а вопрос в том, какие предложения нравятся или не нравятся Путину, так как он лично вычитывает и правит итоговый текст. Это зависит от конъюнктуры и настроя Путина», — поясняет эксперт. По его словам, последние правки могут быть внесены утром, в день мероприятия.

Послание президента назначено на 1 марта. По словам одного из основателей консалтинговой компании Bakster Group Дмитрия Гусева, это одно из главных событий года для политической элиты страны. «Послание — это документ, который определяет жизнь страны на ближайший год. В этот раз в обществе ждут, что в нем будут сформулированы важные моменты и курс президента на ближайшие 6 лет. Президент объясняет текущую ситуацию и ставит задачи перед депутатами, сенаторами, губернаторами, представителями крупных корпораций и бизнеса, всеми, кого принято называть российской элитой. Поэтому посланию уделяют особое внимание, все ожидают наметок, путеводных звезд».

Ранее агентство «РБК» писало, что параллельно с подготовкой послания президента ведется проработка экономической программы Владимира Путина. По информации источников издания, в Кремле фактически готовят новые «майские указы», аналогичные тем, что президент подписал после победы на выборах 2012 года. В рабочих совещаниях, по информации СМИ, принимают участия Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.