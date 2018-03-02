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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Курганской области
18:07  02 марта 2018 0

В Кургане из-за эпидемии закрыли все учебные заведения

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, медицинские маски, ученики, эпидемия, школа, дети в масках
На время карантина школьников переведут на дистанционное обучениеФото: depositphotos.com © URA.RU

С 5 марта во всех образовательных учреждениях Кургана объявлен карантин. Такое решение принял сегодня, 2 марта, оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа на территории Зауралья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Курганской области Григория Хохлова, на девятой неделе 2018 года выявлен 12 тысяч 961 случай заболевания ОРВИ. Чаще всего болеют дети до двух лет и от пятнадцати лет, а также взрослые. Школьников среди заразившихся — 36%. Кроме того, за последние две недели зафиксировано четыре случая гриппа у непривитых детей.

Сейчас в Зауралье на карантин полностью закрыты 13 школ и 20 детских садов, частично закрыты группы в 30 дошкольных учреждениях и 32 класса — в общеобразовательных. Не работают учебные заведения в Кетовском и Куртамышском районах. Штаб также рекомендовал ввести ограничительные мероприятия в Катайском, Каргапольском, Далматовском, Частоозерском, Целинном, Звериноголовском и Половинском районах, где отмечен прирост заболеваемости. При этом в Шадринске занятия, напротив, возобновлены с сегодняшнего дня.

Образовательный процесс в связи с закрытием школ не прервется — с помощью сайтов школ будет вестись дистанционное обучение, уточнили в кабмине. Следующее заседание штаба назначено на 12 марта.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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