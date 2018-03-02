Крупнейший производитель техники пошел на особые условия ради курганских аграриев

Аграрии Курганской области получат скидку в 5% на продукцию ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Соответствующее соглашение подписано между производителем и департаментом агропромышленного комплекса региона.
Привилегия распространяется на покупку тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также самоходных косилок. Скидка предоставляется от цен, установленных на 2018 год в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», уточнили в региональном департаменте АПК.
Отметим, что ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» входит в пятерку мировых производителей сельскохозяйственной техники. В составе компании 13 предприятий, производственные площади расположены в четырех государствах.