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Главные новости Тюменской области
10:06  15 марта 2018 0

Тюменец продает почку, чтобы попасть на матч Чемпионата мира по футболу

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Кардиоцентр. Челябинск., врач, кардиоцентр, медицина, операция, доктор
Тюменец готов лечь под нож, чтобы посетить чемпионатФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Неизвестный пытается продать почку в тюменских группах в соцсетях, чтобы посетить Чемпионат мира по футболу. Он попытался разместить объявление в одном из пабликов, однако администраторы лишь опубликовали скриншот без его имени.

По словам 34-летнего мужчины, орган, который он продает, в отличном состоянии. Также готов обменять его на билеты на игру Чемпионата мира по футболу в московском стадионе «Лужники». Об этом сообщается в группе «Я люблю Тюмень». При этом мужчина отметил, что желает заполучить билеты поближе к полю, так как на верхние ряды ему будет забраться проблематично после операции.

Пользователи не оценили юмор автора объявления. «Если и шутка, то не смешная»; «Судя по ошибкам, может и не шутка. Единственный способ заработать на билет с таким интеллектом», — отметили комментаторы неграмотность мужчины.

Тюменцы не поняли, шутит ли мужчина
Фото: группа «Я люблю Тюмень», «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что 20-летний украинец продал почку у нелегальных трансплантологов за рубежом, чтобы устроить роскошную свадьбу со своей возлюбленной. Мужчина заработал 15 тысяч долларов, однако через месяц скончался.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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