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12 марта 2018
21:42  12 марта 2018 1

Украинец продал почку ради роскошной свадьбы и умер через месяц

Украинец лег под нож нелегальных трансплантологов, чтобы заработатьФото: pixabay.com

Житель Львовской области Украины продал свою почку нелегальным трансплантологам для того, чтобы заработать на красивую свадьбу для своей возлюбленной. Однако уже через месяц после торжества молодого человека не стало.

На продаже собственного органа 20-летний украинец заработал 15 тысяч долларов, пишет портал Life.ru. Перед поездкой за границу мужчина не стал никому сообщать, каким именно способом он собирается получить деньги. Только после смерти украинца на его теле обнаружили шрам, оставшийся после операции. Кто именно и где удалил почку молодому человеку, теперь едва ли удастся установить.

Отметим, что в последнее время сообщалось о целых бандах «черных трансплантологов», орудующих на территории Украины. В конце прошлого года в Киеве в очередной раз задержали торговцев человеческими органами. Они зарабатывали на детях-донорах, сообщал портал «Nation News».

Дарья Корчак
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