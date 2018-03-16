Специалисты АО «Водный Союз» назвали чрезвычайной ситуацию с протекающим коллектором в поселке Увал в Кургане. Они просят мэрию разобраться с замерзшим канализационным «водопадом» до наступления тепла, иначе прилегающая территория окажется затопленной, сообщили нашему агентству в организации.
О проблеме ранее писало «URA.RU». В конце января жители Увала пожаловались, что труба протекает уже несколько лет и никто не берется ее ремонтировать. В администрации города агентству тогда пояснили, что идет процедура постановки коллектора на учет как бесхозного, а в дальнейшем его собираются передать на баланс «Водному Союзу». В то же время, уточнили в мэрии, уже сейчас организация эксплуатирует коллектор для отвода очищенных сточных вод в близлежащий водоем, так как арендует очистные сооружения на территории поселка.
Как заявили в «Водном Союзе», по закону они не могут отремонтировать коллектор — по какой-то причине в 2013 году, при передаче очистных сооружений, про него «забыли». «Мы понимаем возмущение людей, которым все равно, на чьем балансе находятся сети, но устранить причину не имеем права. В существующий тариф заложена стоимость ремонта и технического обслуживания сетей, находящихся в аренде у „Водного Союза“. Данная аварийная труба в это число не входит, ее ремонт будет являться нецелевым расходованием средств со всеми вытекающими последствиями», — объяснил руководитель компании Владимир Овсянников.
В то же время АО «Водный Союз», подчеркивая остроту проблемы с бесхозяйными сетями, направило в мэрию предложения по разделении затрат на их ремонт. «Восстанавливать никому не принадлежащие сети накладно для муниципального бюджета, поэтому мы предложили взять на себя трудозатраты, администрации необходимо будет только оплатить стоимость материалов. После выполнения всех работ мы готовы взять эти коммуникации на обслуживание», — добавил Владимир Овсянников.