{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Курганской области
16:53  19 марта 2018 0

В Зауралье семья из четырех человек жестоко надругалась над гостем и убила его

Суд Ломакин. Челябинск., наручники, браслеты
Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области семья из четырех человек обвиняется в убийстве гостя с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Дело в ближайшее время будет передано в суд, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.

Как следует из материалов дела, жертвой стал мужчина, который гостил у семьи в деревне Падун Юргамышского района. Он периодически бывал на застольях у хозяина дома, его сожительницы и ее родственников — дочери и сестры. При этом часто возникали конфликты: так, хозяева пытались обвинить его в краже телефона.

После бурного застолья 4 февраля 2017 года женщины связали пьяного спящего гостя, перенесли его на диван, где некоторое время издевались над ним. Позже проснулся хозяин дома, который и расправился с мужчиной — ударил ножом в грудь не менее трех раз, уточнили в ведомстве.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров