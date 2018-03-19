В Зауралье семья из четырех человек жестоко надругалась над гостем и убила его

В Курганской области семья из четырех человек обвиняется в убийстве гостя с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Дело в ближайшее время будет передано в суд, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.
Как следует из материалов дела, жертвой стал мужчина, который гостил у семьи в деревне Падун Юргамышского района. Он периодически бывал на застольях у хозяина дома, его сожительницы и ее родственников — дочери и сестры. При этом часто возникали конфликты: так, хозяева пытались обвинить его в краже телефона.
После бурного застолья 4 февраля 2017 года женщины связали пьяного спящего гостя, перенесли его на диван, где некоторое время издевались над ним. Позже проснулся хозяин дома, который и расправился с мужчиной — ударил ножом в грудь не менее трех раз, уточнили в ведомстве.