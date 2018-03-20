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Главные новости Ямала
13:18  20 марта 2018 0

Бывший сотрудник наркоконтроля на Ямале попался на торговле наркотиками

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., наручники, браслеты
Бывшему сотруднику УФСКН России по ЯНАО предъявлено обвинение по двум уголовным статьямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое перед судом предстанет бывший сотрудник наркоконтроля, который пытался заработать на продаже запрещенного вещества. Ранее он лишился своей должности за превышение полномочий с применением насилия.

В 2015 году сотрудник Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО избил супружескую пару, доставленную в психоневрологический диспансер на освидетельствование. После этого мужчина был уволен со службы и через некоторое время против него возбудили уголовное дело, рассказали в ведомстве. Однако сразу после увольнения ямалец уехал из города в другой регион, так что его пришлось объявить в розыск.

В августе прошлого года бывший борец с наркотиками вернулся в Новый Уренгой — в городе он хотел продать наркотическое вещество. Однако в тот момент, когда он собирался спрятать наркотик в тайник, его автомобиль остановили сотрудники полиции. При осмотре автомобиля они заметили в салоне подозрительные пакеты, где и обнаружили расфасованный наркотик.

В ходе следствия ямалец частично признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса — ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического вещества в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Дарья Корчак
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