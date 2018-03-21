{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
22:30  21 марта 2018 0

Югорские коммунальщики подготавливают системы к весеннему паводку

Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка
Специалисты прочистили ливневые канализацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В скором времени в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа начнутся работы по подготовке системы ливневой канализации к безаварийному пропуску талых вод. Ответственным за это будет ЗАО «Горсвет», подрядная организация — АО «Горэлектросеть».

Коммунальщики очистят ото льда карманы ливневых колодцев, пропарят дождеприемники. Особое внимание будет уделено системам водоотведения, расположенным в низких местах с наибольшим риском подтопления, а также участкам, по которым следует общественный транспорт, рассказали в пресс-службе ЗАО «Горсвет». Помимо этого в сезон паводка на сетях ливневой канализации будут работать специализированные оперативные бригады.

Отмечается, что подготовку к предстоящему паводку специалисты начали еще в 2017 году. Они отремонтировали и очистили от загрязнений колодцы, ливневые коллекторы, заменили вышедшие из строя люки, произвели ревизию оборудования и проверку спецтехники. «Противопаводковые меры позволят предотвратить подтопление городских территорий, оборудованных ливневой канализацией, еще во время первых оттепелей», — рассказал «URA.RU» начальник службы по эксплуатации и ремонту инженерных сетей ЗАО «Горсвет» Владимир Радько.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров