Югорские коммунальщики подготавливают системы к весеннему паводку

В скором времени в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа начнутся работы по подготовке системы ливневой канализации к безаварийному пропуску талых вод. Ответственным за это будет ЗАО «Горсвет», подрядная организация — АО «Горэлектросеть».
Коммунальщики очистят ото льда карманы ливневых колодцев, пропарят дождеприемники. Особое внимание будет уделено системам водоотведения, расположенным в низких местах с наибольшим риском подтопления, а также участкам, по которым следует общественный транспорт, рассказали в пресс-службе ЗАО «Горсвет». Помимо этого в сезон паводка на сетях ливневой канализации будут работать специализированные оперативные бригады.
Отмечается, что подготовку к предстоящему паводку специалисты начали еще в 2017 году. Они отремонтировали и очистили от загрязнений колодцы, ливневые коллекторы, заменили вышедшие из строя люки, произвели ревизию оборудования и проверку спецтехники. «Противопаводковые меры позволят предотвратить подтопление городских территорий, оборудованных ливневой канализацией, еще во время первых оттепелей», — рассказал «URA.RU» начальник службы по эксплуатации и ремонту инженерных сетей ЗАО «Горсвет» Владимир Радько.