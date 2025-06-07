Альпинист из ХМАО покорил самую высокую точку России с флагом округа

Евгений Медведчук из ХМАО покорил Эльбрус
Житель ХМАО покорил Эльбрус
Житель ХМАО Евгений Медведчук взошел на вершину Эльбруса и развернул на высоте 5642 метра флаг Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».
«Наш земляк Евгений Медведчук совершил восхождение на самую высокую точку России с флагом родного региона. Гордимся!», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что дознаватель из отдела судебных приставов Когалыма Екатерина Смирнова установила личный рекорд, поднявшись на Эльбрус. Она преодолела высоту 5 621 метр.
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