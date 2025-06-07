07 июня 2025
06 июня 2025

Альпинист из ХМАО покорил самую высокую точку России с флагом округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Медведчук из ХМАО покорил Эльбрус
Евгений Медведчук из ХМАО покорил Эльбрус Фото:
Житель ХМАО покорил Эльбрус
Житель ХМАО покорил Эльбрус
Фото:

Житель ХМАО Евгений Медведчук взошел на вершину Эльбруса и развернул на высоте 5642 метра флаг Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Наш земляк Евгений Медведчук совершил восхождение на самую высокую точку России с флагом родного региона. Гордимся!», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что дознаватель из отдела судебных приставов Когалыма Екатерина Смирнова установила личный рекорд, поднявшись на Эльбрус. Она преодолела высоту 5 621 метр.

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Житель ХМАО Евгений Медведчук взошел на вершину Эльбруса и развернул на высоте 5642 метра флаг Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». «Наш земляк Евгений Медведчук совершил восхождение на самую высокую точку России с флагом родного региона. Гордимся!», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что дознаватель из отдела судебных приставов Когалыма Екатерина Смирнова установила личный рекорд, поднявшись на Эльбрус. Она преодолела высоту 5 621 метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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