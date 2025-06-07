В ХМАО трое человек перевернулись на лодке, есть погибший

В Нижневартовском районе ХМАО трое жителей села Корлики вечером 7 июня уплыли на моторной лодке и пропали. По данным окружного Управления МЧС, мужчины перевернулись в воду, один из них утонул.
«Вечером 7 июня поступило сообщение о том, что трое жителей села Корлики отправились на моторной лодке вверх по течению реки и не вернулись. Примерно в 17:30 рыбаки обнаружили перевернутую лодку и тело одного из мужчин», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На берегу напротив места трагедии были обнаружены мокрые бушлаты и следы, указывающие, что двое могли выбраться на сушу. В течение ночи местные жители искали их на воде и в лесу. Утром 8 июня стало известно, что двое оставшихся мужчин живы — они самостоятельно добрались до охотничьей избушки в 20 километрах от села. Медицинская помощь им не понадобилась.
В региональном управлении МЧС отмечают, что с начала 2025 года в Югре зарегистрировано уже 16 происшествий на воде, в результате которых погибли 13 человек. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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