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25 марта 2018
24 марта 2018
13:53  25 марта 2018 0

«Отдай мой балахон!» Пугачева оценила новый образ Киркорова. ФОТО

Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Киркоров славится своими яркими нарядамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аллу Пугачеву не оставил равнодушным сценический образ ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Фотографию поп-короля она разместила на своей странице в Instagram.

На снимке Киркоров запечатлен в накидке красного оттенка во время своего выступления. «Филя! Отдай мой балахон!!!» — написала примадонна.

Спустя час ироничный пост собрал почти 34 тысячи «лайков». Подписчики оценили шутку Пугачевой и поспешили оставить комментарии под постом: «А-ха-ха… Алла, рассмешили!!!», «Филипп Бедросович, вам, конечно, идет, но придётся вернуть)))», «Я тоже сразу подумала, балахон-то Аллы», «Вот это память у Филиппа! Восхищаюсь его преданностью, даже если это выглядит так!».

Феликс Сорокин
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