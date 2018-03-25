13:53 25 марта 2018 0

Киркоров славится своими яркими нарядами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аллу Пугачеву не оставил равнодушным сценический образ ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Фотографию поп-короля она разместила на своей странице в Instagram.

На снимке Киркоров запечатлен в накидке красного оттенка во время своего выступления. «Филя! Отдай мой балахон!!!» — написала примадонна.

Спустя час ироничный пост собрал почти 34 тысячи «лайков». Подписчики оценили шутку Пугачевой и поспешили оставить комментарии под постом: «А-ха-ха… Алла, рассмешили!!!», «Филипп Бедросович, вам, конечно, идет, но придётся вернуть)))», «Я тоже сразу подумала, балахон-то Аллы», «Вот это память у Филиппа! Восхищаюсь его преданностью, даже если это выглядит так!».