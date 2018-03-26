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26 марта 2018
09:00  26 марта 2018 0

В Кемерово сгорел ТЦ, рост цен на бензин, «присоединение» Англии к РФ. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пожар на рынке
Пожар в торговом центре Кемерово стал самым страшным за последние 100 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 26 марта. Главное за ночь:

В Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя Вишня», погибло 37 человек, среди которых — маленькая родственница губернатора области Амана Тулеева. По словам выживших, пожарная сигнализация не сработала, люди прыгали из окон. И хотя следователи выясняют точную причину трагедии, журналистка Божена Рынска предположила, что в пожаре виноваты сами жертвы.

В России поменяется состав кабинета министров и администрации президента. На их плечи положат выполнение задач, озвученных Владимиром Путиным Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин был настолько популярен у избирателей на выборах главы государства. Это абсолютно «новый Путин», не бросающий слов на ветер.

Цены на бензин снова вырастут. Повышение будет в два этапа, следует из доклада Центробанка.

Корреспондент «URA.RU» получил премию «Журналист года» в номинации «Репортаж». Поздравляем и гордимся!

21 марта с космодрома Байконур на МКС улетели космонавты. Они увезли на орбиту памятные реликвии с Урала, чтобы помнить о Земле. Командир экипажа Олег Артемьев рассказал нашим читателям о страхах космонавта, встрече с НЛО и сексе на орбите.

Англию предложили присоединить к России. Среди плюсов инициативы авторы назвали огромную армию и «домашний» чемпионат мира по футболу. Уже известна реакция наших дипломатов.

Надежда Банникова
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