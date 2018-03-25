Дмитрий Песков рассказал, чем Владимир Путин привлекает российских избирателей. Пресс-секретарь действующего главы государства оценил дальновидность президента и его ориентированность на внутренние проблемы страны.
«Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер», — заявил Песков в интервью телеканалу НТВ. Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что «Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист».
Напомним, что по результатам выборов, прошедших 18 марта, согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства. Владимир Путин получил 76,69% голосов россиян, пришедших на избирательные участки.
Ранее «URA.RU» писало, что американский журнал Time снова вышел с Путиным на обложке, изобразив российского лидера в короне.