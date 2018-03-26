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26 марта 2018
25 марта 2018
08:17  26 марта 2018 6

Путин сформирует новый кабмин и администрацию

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Песков рассказал про приоритеты российского лидераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сформирует новое правительство и займется реализацией пунктов, озвученных в послании Федеральному собранию. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на НТВ рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу», — пояснил Песков. Он добавил, что решение внутренних проблем государства Путина волнует больше, чем ситуация на международной арене.

Как ранее сообщало «URA.RU», эксперты огласили возможных претендентов на пост председателя правительства РФ, которое должно сформироваться после президентских выборов. Наиболее возможными кандидатами являются глава кремлевской администрации Антон Вайно, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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