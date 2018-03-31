В 2017 году Порошенко потратил на отдых почти 6 млн рублей

20:16 31 марта 2018 0

В пресс-службе Порошенок заверили, что из государственного бюджета не было потрачено ни копейки Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году потратил на отдых 2,736 млн гривен (около 5,9 млн рублей). Деньги глава государства перечислил с собственных счетов, задекларированных ранее.

В пресс-службе украинского лидера отметили, что данная сумма — в два раза меньше той, что ранее фигурировала в СМИ. Также представители Порошенко уточнили, что из государственного бюджета не было потрачено ни копейки, пишет РТ.

В 2017 году Порошенко заработал 16,3 млн гривен (35,4 млн рублей). В то же время глава правительства Украины Владимир Гройсман задекларировал 17,1 млн гривен (37,2 млн рублей). Доход премьера превысил доход президента на 800 тысяч гривен (1, 8 млн рублей).