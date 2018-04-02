{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
16:48  02 апреля 2018 3

Из крупнейшего вуза Тюмени сотрудники украли 54 млн рублей

Клипарт, всего понемногу, наличка, деньги, тысячные купюры
Дело возбудили против неустановленного лица из числа сотрудников вузаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении неустановленного лица из числа сотрудников Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас Тюменский индустриальный университет — прим. ред.) возбудили уголовное дело о мошенничестве. Из вуза украли более 54 млн рублей.

По версии следствия, в августе 2015 года по результатам аукциона университет заключил с одной из компаний договор. Фирма обещала предоставить винтовые забойные двигатели. Общая сумма покупки составила более 54 млн рублей. Однако двигатели в вуз не поступили, в то время как деньги со счета были списаны. Представители Тюменского индустриального университета в разговоре с «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

После инцидента прокуратура Тюменской области инициировала проверку, материалы которой направила в региональное УМВД России. 2 апреля 2018 года СК Тюмени возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени вынесли приговор бывшему проректору ТИУ Александру Ошибкову и заместителю гендиректора компании «М-Групп» Алексею Феодорову. Их признали виновными в многомиллионных хищениях, которые они совершали под видом деятельности университета.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров