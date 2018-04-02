Из крупнейшего вуза Тюмени сотрудники украли 54 млн рублей

В отношении неустановленного лица из числа сотрудников Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас Тюменский индустриальный университет — прим. ред.) возбудили уголовное дело о мошенничестве. Из вуза украли более 54 млн рублей.
По версии следствия, в августе 2015 года по результатам аукциона университет заключил с одной из компаний договор. Фирма обещала предоставить винтовые забойные двигатели. Общая сумма покупки составила более 54 млн рублей. Однако двигатели в вуз не поступили, в то время как деньги со счета были списаны. Представители Тюменского индустриального университета в разговоре с «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
После инцидента прокуратура Тюменской области инициировала проверку, материалы которой направила в региональное УМВД России. 2 апреля 2018 года СК Тюмени возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Тюмени вынесли приговор бывшему проректору ТИУ Александру Ошибкову и заместителю гендиректора компании «М-Групп» Алексею Феодорову. Их признали виновными в многомиллионных хищениях, которые они совершали под видом деятельности университета.