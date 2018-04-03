Курганские энергетики начали подготовку к осенне-зимнему периоду

Электромонтеры компании «СУЭНКО» прошли курс технического обучения по специальной программе для персонала со стажем менее года. В нем приняли участие сотрудники как курганских, так и тюменских филиалов.
«Подобная практика существует в энергокомпании уже несколько лет. Техническая учеба повышает, во-первых, качество и оперативность работ на энергообъектах, а во-вторых, безопасность персонала», — рассказал директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин. По его словам, обучение проводится в первом квартале, чтобы электромонтеры с небольшим стажем могли закрепить «теоретические знания, практические умения и навыки перед началом кампании по подготовке сетей к осенне-зимнему максимуму».
За первые два месяца 2018 года 30 сотрудников СУЭНКО прошли курс по эксплуатации и ремонту воздушных линий, трансформаторных подстанций, защите от перенапряжения, работам на высоте, требованиям безопасности и др. Энергетики практиковались на учебно-тренировочном полигоне филиала Западные электрические сети (Мишкинский район Курганской области), где воссозданы условия, максимально приближенные к реальным.