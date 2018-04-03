{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
21:00  03 апреля 2018 0

Отмена выборов мэра в Екатеринбурге, Тулеев — народный депутат, куда получать визу. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
Теперь всем официально разрешено собирать валежникФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

Вторник подходит к концу. Это значит, что мы почти на экваторе рабочей недели, а пока подводим итоги дня. Вот для вас главные новости за сегодня:

Несмотря на вчерашний митинг, в Екатеринбурге отменили всенародные выборы мэра. За это в свердловском Заксобрании проголосовало 42 депутата и только 4 против. Действующий мэр города Евгений Ройзман считает, что теперь на эту должность его точно не изберут, но он все равно будет востребован.

Вице-премьер Аркадий Дворкович прилетел в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к Экспо-2025, и побывал на двух культовых местах отдыха горожан. А еще Дворкович рассказал, как «дело Скрипалей» скажется на гонке столицы Урала за всемирную выставку.

Сегодня Аман Тулеев, подавший в отставку с поста губернатора после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», стал народным депутатом Кузбасса. По словам секретаря региональной избирательной комиссии, на вакантное место брать было больше некого. Зачем Тулеев возвращается во власть, не успев уйти, читайте в нашем материале.

Политические разногласия России с Европой уже отражаются на туризме. В преддверии открытия туристического сезона рассказываем, где вас свободно примут и проблем с визой не будет, а куда лучше совсем не соваться.

Депутаты проявили неистовую заботу о народе и разрешили россиянам собирать валежник. Если вы не знали, то раньше было нельзя.

Депутат «Единой России» поздравил пережившую теракт в Петербурге женщину. «Имениннице» он принес букет, видимо, нового дня рождения, и сказал, что не мог остаться в стороне, ведь его бабушка и дедушка были в «каком-то» концлагере. Как это связано, чиновник не объяснил, но этот сюр вы можете посмотреть здесь.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров