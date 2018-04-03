21:00 03 апреля 2018 0

Теперь всем официально разрешено собирать валежник Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Вторник подходит к концу. Это значит, что мы почти на экваторе рабочей недели, а пока подводим итоги дня. Вот для вас главные новости за сегодня:

Несмотря на вчерашний митинг, в Екатеринбурге отменили всенародные выборы мэра. За это в свердловском Заксобрании проголосовало 42 депутата и только 4 против. Действующий мэр города Евгений Ройзман считает, что теперь на эту должность его точно не изберут, но он все равно будет востребован.

Вице-премьер Аркадий Дворкович прилетел в Екатеринбург, чтобы проверить готовность города к Экспо-2025, и побывал на двух культовых местах отдыха горожан. А еще Дворкович рассказал, как «дело Скрипалей» скажется на гонке столицы Урала за всемирную выставку.

Сегодня Аман Тулеев, подавший в отставку с поста губернатора после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», стал народным депутатом Кузбасса. По словам секретаря региональной избирательной комиссии, на вакантное место брать было больше некого. Зачем Тулеев возвращается во власть, не успев уйти, читайте в нашем материале.

Политические разногласия России с Европой уже отражаются на туризме. В преддверии открытия туристического сезона рассказываем, где вас свободно примут и проблем с визой не будет, а куда лучше совсем не соваться.

Депутаты проявили неистовую заботу о народе и разрешили россиянам собирать валежник. Если вы не знали, то раньше было нельзя.

Депутат «Единой России» поздравил пережившую теракт в Петербурге женщину. «Имениннице» он принес букет, видимо, нового дня рождения, и сказал, что не мог остаться в стороне, ведь его бабушка и дедушка были в «каком-то» концлагере. Как это связано, чиновник не объяснил, но этот сюр вы можете посмотреть здесь.