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03 апреля 2018
18:27  03 апреля 2018 0

Дворкович прокомментировал «дело Скрипалей» в контексте заявки России на Экспо-2025

Брифинг Аркадия Дворковича и Евгения Куйвашева по Expo-2025. Екатеринбург, дворкович аркадий
Дворкович в Ельцин Центре презентовал заявочную книгу ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что осложнившиеся из-за «дела Скрипалей» отношения России с Западом являются минусом для заявки Екатеринбурга на выставку Экспо-2025. Тем не менее, политик убежден, что Москве удастся склонить на свою сторону большинство стран, голосующих за столицу международной выставки.

«Да, есть страны, с которыми сейчас напряженные отношения. Конечно, это не плюс, а минус. Но, тем не менее, мы убеждены, что по вопросам нашей заявки будут принимать взвешенные решения. Потому что все мы смотрим в будущее. Россия является официальным рынком для многих стран, официальным инвестором, донором в части госпомощи», — сказал Дворкович.

Он заметил, что в числе партнеров «Международного бюро выставок» около 170 стран. И среди них, по словам политика, есть «огромное количество» государств, которые хорошо относятся к России. Напомним, на проведение выставки также претендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке Солсбери в Лондоне. Британия выступила с заявлением, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и возложила ответственность за случившееся на Россию. Вслед за этим Британия и ряд западных стран, а также США, заявили о высылке российских дипломатов. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Сергей Дианов
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