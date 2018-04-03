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03 апреля 2018
15:00  03 апреля 2018 4

Тулеев стал народным депутатом Кузбасса. Ему уже прочат пост спикера парламента

Аман Тулеев, медведев дмитрий, тулеев аман
Экс-главе Кузбасса достался вакантный депутатский мандатФото: интернет-портал Правительства Российской Федерации
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил депутатский мандат совета народных депутатов Кузбасса. По словам секретаря региональной избирательной комиссии Михаила Пименова, решение было принято сегодня, 3 марта, на совещании избирательного органа.

«Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии „Единая Россия“. В этом списке он находился до сего дня», — цитирует «Коммерсант» Пименова. По его словам, Тулеев получил вакантный мандат депутата, который ранее принадлежал Ван Вай-Чену. «Иных кандидатур для замещения не было», — подчеркнул секретарь кузбасского избиркома.

По данным издания, на будущей неделе состоится очередная сессия областного совета. На этой встрече Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера кузбасского парламента. Его должность получит Тулеев. При этом выборы народных депутатов Кемеровской области пройдут осенью 2018 года.

Напомним, экс-глава Кузбасса Аман Тулеев после отставки, которая последовала вслед за трагедией в ТЦ «Зимняя Вишня», сохранит ряд преференций. В 2011 году ему присвоили звание «Народный губернатор». За Тулеевым останутся его резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата. Главой Кузбасса после Тулеева стал его заместитель Сергей Цивилев, ранее возглавлявший угольную компанию «Колмар».

Иван Шестак
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