Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил депутатский мандат совета народных депутатов Кузбасса. По словам секретаря региональной избирательной комиссии Михаила Пименова, решение было принято сегодня, 3 марта, на совещании избирательного органа.
«Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии „Единая Россия“. В этом списке он находился до сего дня», — цитирует «Коммерсант» Пименова. По его словам, Тулеев получил вакантный мандат депутата, который ранее принадлежал Ван Вай-Чену. «Иных кандидатур для замещения не было», — подчеркнул секретарь кузбасского избиркома.
По данным издания, на будущей неделе состоится очередная сессия областного совета. На этой встрече Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера кузбасского парламента. Его должность получит Тулеев. При этом выборы народных депутатов Кемеровской области пройдут осенью 2018 года.
Напомним, экс-глава Кузбасса Аман Тулеев после отставки, которая последовала вслед за трагедией в ТЦ «Зимняя Вишня», сохранит ряд преференций. В 2011 году ему присвоили звание «Народный губернатор». За Тулеевым останутся его резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата. Главой Кузбасса после Тулеева стал его заместитель Сергей Цивилев, ранее возглавлявший угольную компанию «Колмар».