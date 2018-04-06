В Кургане застройщик закопал под детской площадкой опасный объект

10:35 06 апреля 2018 0

Жители боятся, что закопанный под детской площадкой септик может быть опасным Фото пресс-службы отделения ОНФ в Курганской области

В Кургане активисты регионального Общенародного фронта обнаружили нарушения в доме, построенном по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Не взирая на это, построенное в 2015 году здания администрация города приняла в эксплуатацию.

У дома на ул. Ломоносова, 34 септик оказался меньше, чем было запроектировано. Кроме того, он размещен прямо под детской площадкой. В итоге жильцы вынуждены гораздо чаще обращаться за откачкой сточных вод. Также они опасаются за безопасность детей.

«Дом получил от городских властей разрешение на ввод в эксплуатацию несмотря на отклонения от проектной документации и нормативных актов», — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Владимир Иванов. Он добавил: «Беда в том, что городские власти, имея все ресурсы для проведения контроля за качеством жилья, не осуществляют необходимых проверок на разных этапах строительства и не несут за это ответственности. А возникающие впоследствии проблемы зачастую перекладываются на плечи собственников».

Результаты проверки активисты передали собственникам жилья. Кроме того, они обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям муниципальных властей.

Дом возведен ООО «Атлант», ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» — по факту незаконных действий сотрудников департамента ЖКХ и строительства Кургана при вводе дома по Ломоносова, 34. Сразу после этого скандала директор департамента Андрей Жижин покинул свой пост и согласился на понижение — стал заместителем главы городского департамента развития городского хозяйства (были сообщения о том, что его сын имеет отношения к фирме-застройщику). Сейчас Жижин является первым заместителем администрации города Андрея Потапова.