Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую награду ему передал губернатор Зауралья Алексей Кокорин на аппаратном совещании в понедельник, 9 апреля, передает корреспондент «URA.RU».
Награда была присвоена указом президента России еще в октябре 2017 года. Самокрутов отмечен за формирование гражданского общества в регионе.
Валерий Самокрутов работает в должности председателя избиркома Зауралья с декабре 2016 года, ранее он был заместителем председателя. Он сменил на посту Светлану Гулькевич, которая проработала в должности три срока и ушла на пенсию. Самая масштабная кампания на его счету — выборы президента России 2018 года, проведена без существенный нарушений.