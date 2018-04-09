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Главные новости Курганской области
10:54  09 апреля 2018 4

Глава избиркома Зауралья получил награду от президента. ФОТО

Совещание у губернатора. Курган, кокорин алексей, награждение, самокрутов валерий, вручение медали
Губернатор Алексей Кокорин вручил награду Валерию СамокрутовуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую награду ему передал губернатор Зауралья Алексей Кокорин на аппаратном совещании в понедельник, 9 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Награда была присвоена указом президента России еще в октябре 2017 года. Самокрутов отмечен за формирование гражданского общества в регионе.

Валерий Самокрутов работает в должности председателя избиркома Зауралья с декабре 2016 года, ранее он был заместителем председателя. Он сменил на посту Светлану Гулькевич, которая проработала в должности три срока и ушла на пенсию. Самая масштабная кампания на его счету — выборы президента России 2018 года, проведена без существенный нарушений.

Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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