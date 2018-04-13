В Кургане произошла крупная коммунальная авария в микрорайоне Арбинка, которая грозит оставить без воды весь город. Специалисты АО «Водный Союз» приступили к срочным работам по ее устранению, в некоторых районах города придется отключить водоснабжение.
Как сообщили «URA.RU» в компании, в микрорайонах Тополя и Увал, а также селе Кетово ограничат подачу холодной воды с 12 часов сегодняшнего дня. Предстоит устранить аварию на водопроводе, который принадлежит администрации Кургана.
По словам главного инженера «Водного Союза» Владимира Шаляпина, ситуация грозит остановкой Арбинских очистных сооружений. «Мы немедленно приступаем к ликвидации. При необходимости, будем работать в круглосуточном режиме до полного устранения утечки», — заявил специалист.