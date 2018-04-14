Богатейшим парламентарием Тюменской матрешки стала женщина-депутат с Ямала

17:25 14 апреля 2018 0

Справедливоросс Ольга Епифанова в месяц зарабатывает больше двух млн Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Самым богатым депутатом Госдумы от регионов Тюменской матрешки (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) стала женщина-парламентарий, представляющая Ямал. Доход Ольги Епифановой в 2017 году составил 25,4 миллионов рублей. На втором месте — Владимир Сысоев (представляет все три региона) с результатом в 17,7 млн рублей. Но его такой результат должен скорее огорчать, ведь в 2016 году он декларировал заработок в 76,8 миллионов.

Информация о доходах депутатов была опубликована на официальном сайте Госдумы накануне, 13 апреля. Так, Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), которая входит в Совет Госдумы, указала, что в ее владении находится земельный участок с жилым домом в 308 «квадратов», нежилое здание, две квартиры и еще два нежилых помещения. В автопарке — Toyota Land Cruiser 200 и «Газель». Ее доходы выросли незначительно: 2016-й год принес парламентарию на 900 тысяч рублей меньше.

Владимир Сысоев Фото: Госдума РФ

Владимир Сысоев (ЛДПР), чьи доходы за год сократились более чем в трое, задекларировал земельный участок под жилищное строительство (1623 кв. м.), квартиру в 122 кв. метра и недостроенный жилой дом с пристроем-гаражом в тысячу квадратных метров. Его супруга за год сумела заработать 153 тысячи — чуть больше 12 тысяч рублей в месяц. На нее записаны две квартиры и доля в гараже в подземной парковке жилищного комплекса, а также автомобили Toyota Land Cruiser. Сам парламентарий, как и в прошлом году, ездит на Lexus GS350.

Топ-3 депутатов из Тюменской матрешки замыкает Павел Завальный («Единая Россия», представляет ХМАО). Его доходы составили 16,4 млн рублей против 15,7 млн в 2016 году. В его собственности по-прежнему находятся два земельных участка, два жилых дома и пять квартир. Жена депутата с годовым доходом в 58 тысяч рублей владеет участком площадью 6 000 квадратных метров. В семейном автопарке — два Mercedes S-класса, Porsche Cayenne и Lexus LX 570.

Анатолий Карпов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный шахматист, представляющий в Госдуме интересы тюменцев, ямальцев и югорчан Анатолий Карпов («Единая Россия») показал доход в десять млн рублей, удвоив прошлогодний результат (5,5 млн). В его собственности три земельных участка, три квартиры и дачный дом. Второй год находящаяся без работы супруга владеет двумя квартирами и автомобилем Toyota Avensis.

Бывший глава Сургута Александр Сидоров (ХМАО, Тюменская область), задекларировал 8 млн рублей — на 2,4 млн меньше 2016 года. На него не записано ни одного автомобиля, квартиры или участка. В безвозмездном пользовании депутата, как и в прошлом году, находятся участок в 2,3 тысяч кв. м. и жилой дом в 545 «квадратов». Его супруга заработала 827 тысяч рублей и владеет двумя автомобилями: Land Rover и Toyota RAV4. Недвижимость оформлена на нее.

Опытный политик Иван Квитка (Тюменская область, «ЕР»), заседающий в Госдуме с VI созыва, получил в 2017 году доход в размере 6,7 млн рублей (4,6 млн годом ранее). Помимо трех квартир в 60, 66 и 86 квадратов прибавилась небольшая в 28,8 кв. м. За ним числятся четыре небольших квартиры и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Доход жены составил чуть более 2,7 млн рублей.

Свой доход также увеличила депутат-единоросс от ХМАО Татьяна Гоголева. Если в 2016 году она заявила о заработке в 3,8 млн рублей, то последняя декларация содержит сумму в размере 5,5 млн. Парламентарий по-прежнему владеет двумя земельными участками, домом, ½ доли квартиры (82,8 кв. м.) и гаражом.

Тюменец, который стал в Госдуме первым зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, Эрнест Валеев отчитался о 5,3 млн рублей (5,4 млн в 2016 году) и автомобиль «Лексус РХ 350». Его жена получила доход в 1,9 млн (1,7 млн годом ранее), а также владеет домом и земельным участком.

Благосостояние Николая Брыкина, напротив, улучшилось. Он отчитался о доходе в 4,9 млн рублей, что на 2,5 млн больше заработка за 2016 год. Его супруга задекларировала 2,9 млн. Оба владеют четырьмя земельными участками (400 — 3690 кв метров), шестью жилыми домами, двумя квартирами автомобилем Toyota Land Cruiser и катером Sea Ray 185 S.

Григорий Ледков Фото: сайт Госдумы РФ

Наиболее низкий доход среди депутатов матрешки у Григория Ледкова (член «ЕР», ЯНАО). Даже при этом его средний месячный доход равен 375 тысячам рублей (4,5 млн за весь год). Собственность — две квартиры — он делит с супругой и детьми. В прошлом году самый популярный ямальский депутат Григорий Ледков, который ко всему прочему еще и возглавляет коренные малочисленные народы Севера России, на 900 тысяч рублей больше (5,4 млн). Супруга Григория Петровича, по всей видимости, не работает. Ее годовой доход составил всего 12 тыс. рублей.

Коммунист Павел Дорохин (Курганская и Тюменская области) за год заработал 4,6 млн рублей (4,5 млн в 2016 г.). Он владеет долей в квартире (92 кв. м.). У супруги по сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась: она заработала 160,6 тысяч (годом ранее чуть более 160 т. р.); на нее также оформлены две квартиры и половина земельного участка.

Единоросс Владимир Пушкарев (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область) незначительно увеличил свой доход (с 4,2 до 4,6 млн). Как и в прошлом году он владеет небольшой квартирой (36 кв. м.) и делит пополам с супругой дом (76 кв. м) и земельный участок (644 кв. м). Его жена в отличии от прошлого года потеряла в доходах, заработав 293 тысячи вместо прошлогоднего миллиона.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как о своих прошлогодних доходах отчитались депутаты Госдумы от Свердловской области, Курганской и Челябинской областях. Накануне стало известно, сколько зарабатывает президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка. Также сведения о доходах раскрыли сотрудники Администрации президента. Богатейшим членом АП стал ее руководитель Антон Вайно с доходом в 250 млн.