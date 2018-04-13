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13 апреля 2018
21:31  13 апреля 2018 0

Стало известно, кто заработал больше всех в администрации президента

Встреча с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно. Москва, Кремль, антон вайно
Им стал руководитель аппарата Антон ВайноФото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Руководитель администрации президента Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле. Согласно декларации о доходах за 2017 год, опубликованной на сайте Кремля, он заработал 255,8 миллионов рублей. Доходы других чиновников меньше в несколько раз.

Заработок секретаря совбеза РФ Николая Патрушева — 33,5 млн рублей, первого зама Вайно — Алексея Громова — 9,2 миллионов. Первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко получил 33,2 млн рублей. Из всего списка к доходам Антона Вайно приблизилась лишь супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка. Она заработала чуть более 200 миллионов рублей. При этом сам Дмитрий Песков отчитался о 14,3 миллионах.

Среди помощников президента больше всех заработал Николай Цуканов. Его доход составил 40,1 млн рублей. У других помощников Путина, среди которых Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, денег меньше: 8,6 и 10 миллионов соответственно. Полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло за 12 месяцев получил 8,3 млн, а представитель президента в УрФО Игорь Холманских 7,6 миллионов.

Меньше всех в 2017 году заработала референт президента Владимира Путина Наталья Меликова (4,5 млн рублей). Доход детского омбудсмена Анны Кузнецовой — 5,6 млн в отечественной валюте.

Ранее сообщалось, что сам глава России отчитался о 19 миллионах рублей. Его премьер — Дмитрий Медведев — о 8,5 млн, что на 21 тысячу меньше, чем в 2016 году. Тем временем доход вице-премьера Александра Хлопонина составил 2,9 млрд рублей.

Семен Гринберг
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