Жена Пескова в прошлом году заработала в 14 раз больше мужа

20:46 13 апреля 2018 0

Пресс-секретарь президента отчитался о доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал 14,3 миллиона рублей за 2017 год. Его супруга Татьяна Навка — более 200 млн. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на официальном сайте Кремля.

Согласно документу Песков владеет тремя квартирами общей площадью более 250 квадратных метров. Также у заместителя главы администрации президента есть автомобиль «Мерседес-Бенц» V250 и снегоход.

Татьяна Навка за прошлый год заработала 200,3 млн рублей. Она является собственницей двух земельных участков (общая площадь 9,3 Га), двух жилых домов (779 и 353 квадратных метров) и четырех квартир от 126 до 180 квадратных метров (одна из которых в США). Во владении бывшей фигуристки есть три авто — два «Мерседеса» и «Лексус» — и мотовездеход «Ямаха».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отчитался о доходах за прошлый год, которые составили почти 19 млн рублей. Во владении у главы страны значится небольшая квартира и три отечественных автомобиля.