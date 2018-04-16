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20:36  16 апреля 2018 1

Институт курганского промышленника признан лучшим в Сибири

Встреча Курганских промышленников со студентами КГУ. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов в эти дни находится в рабочей командировке в НовосибирскеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Институт прикладной физики в Новосибирске признан лучшим на крупнейшем в Сибири межрегиональном конкурсе «Предприятие года. Директор года». Статуэтку лидера в номинации «Оборонно-промышленный комплекс» получил и руководитель института Алексей Барышев. Престижные награды по итогам 2017 года за «успехи в освоении новых современных изделий в рамках гособоронзаказа» вручил 16 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников, пишет портал «Область 45».

Институт принадлежит группе компаний «НПО «Курганприбор», которой руководит промышленник Сергей Муратов. Он приобрел предприятие в 2016 году. Институт занимается разработкой и поставкой неуправляемых авиационных ракет и комплексов помех для вооруженных сил для гособоронзаказа. Курганской команде руководителей удалось вывести предприятие из убытков за один год. Теперь заинтересованность в акциях компании выразил концерн «Калашников» — достигнута договоренность об их покупке и разработана дорожная карта. Институт также был отмечен в марте этого года — за достижения его наградил комитет по обороне и безопасности Совета Федерации.

Отметим, что Институт прикладной физики не единственный актив Сергея Муратова в Новосибирске. Летом 2017 года за 51 млн рублей акционерное общество «НПО «Курганприбор» купило обанкротившееся ОАО «Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис».

Вера Чернышева
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