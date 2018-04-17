США и Британия заявили об угрозе масштабной кибератаки со стороны России

10:07 17 апреля 2018 0

Западные спецслужбы снова заявили о кибератаках со стороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецслужбы США и Великобритании заявили о наличии спонсируемой российским правительством программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний. Они опубликовали соответствующее техническое предупреждение.

Документ направлен на информирование «организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании правительства России». Об этом говорится в сообщении спецслужб, выдержку из которого приводит портал RT. При этом никаких свидетельств или доказательств причастности России к кибератакам не представлено.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Британские власти таким образом собираются ответить на действия стороны «российских хакеров». В то же время о российских «кибератаках» заявила Австралия, отмечает «Национальная служба новостей». Им якобы подверглись 400 австралийских компьютеров еще в августе прошлого года.