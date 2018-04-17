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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:07  17 апреля 2018 0

США и Британия заявили об угрозе масштабной кибератаки со стороны России

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Западные спецслужбы снова заявили о кибератаках со стороны РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Спецслужбы США и Великобритании заявили о наличии спонсируемой российским правительством программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний. Они опубликовали соответствующее техническое предупреждение.

Документ направлен на информирование «организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании правительства России». Об этом говорится в сообщении спецслужб, выдержку из которого приводит портал RT. При этом никаких свидетельств или доказательств причастности России к кибератакам не представлено.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Британские власти таким образом собираются ответить на действия стороны «российских хакеров». В то же время о российских «кибератаках» заявила Австралия, отмечает «Национальная служба новостей». Им якобы подверглись 400 австралийских компьютеров еще в августе прошлого года.

Дарья Корчак
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