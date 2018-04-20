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Главные новости Тюменской области
13:16  20 апреля 2018 0

В тюменскую гордуму от «Единой России» рвутся олимпийский чемпион и безработный

XVII съезд партии
На праймериз появились новые фамилииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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В избирательной кампании в тюменскую Гордуму появились новые фигуры. На праймериз «Единой России» заявилось уже 17 человек — среди них есть как действующие депутаты, так и другие хорошо известные городу личности.

На предварительное голосование партийцев пришли первые списочники. В частности, это олимпийская чемпионка, чемпионка мира Луиза Носкова, возглавляющая в Тюмени биатлонную школу, которая носит ее имя, а также действующий депутат Гордумы, генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев. По партийному списку заявился и топ-менеджер дочерней компании «Транснефти» — гендиректор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников.

Таким образом, из числа действующих думцев в новый созыв через участие в праймериз намерены попасть уже пятеро: помимо Валерия Роженцева, Надежды Ачкасовой и Дмитрия Осипова, на предварительное голосование заявились депутат от района Лесобаза Альбина Селезнева — она пойдет по 19 округу, и владелец нескольких управляющих компаний Александр Захаров, который заявился на 24 округ. По 21 округу, где на праймериз зарегистрирован гендиректор ООО «Универсал», экс-депутат Гордумы Александр Григорьев, идут экономист ООО «Альянс» Лилия Малахова и замдиректора той же компании Наталья Шейкина.

На 18 округ заявился учитель физкультуры школы №48 Денис Гордеев, причем он же идет и по партийному списку. На праймериз по седьмому округу выдвинулся безработный 28-летний единорос Егор Южаков. По этому же округу, судя по всему, на выборы пойдет действующий депутат Гордумы, избравшийся в 2013 году по спискам КПРФ Юрий Безбородов. Интересно, что в профиле пользователя по имени Егор Южаков в соцсетях (число и месяц рождения совпадают с участником праймериз) размещено видео спарринга бойцов, и запись: «В наше суровое время трудно найти работу, и каждый человек борется за свое место. Не буду удивлен, если скоро между кандидатами на увольнение или за место на должность начальника будут проходить такие переговоры». Похоже, что в боях за депутатский мандат по седьмому округу будет участвовать и гендиректор ОАО «Тюменский издательский дом» Алексей Двизов.

Директор ДК «Поиск» Вадим Долгих заявился на праймериз по 20 округу, ведущий специалист по связям с общественностью городского Центра занятости Виталий Грицишен — по девятому округу, а руководитель ООО ПИФ «АвтоДорСетьПроект» Александр Братухин — по третьему одномандатному округу и по списку. Следующее заседание партийного комитета по утверждению кандидатов на праймериз, по информации источника «URA.RU», пройдет во вторник, 24 апреля.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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