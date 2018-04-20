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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
12:28  20 апреля 2018 0

В Кургане перекроют центральную улицу, чтобы уложить временный асфальт к Дню Победы

Разное. Курган, дорожные знаки, объезд, перекрытие дороги, курган, улица гоголя, ремонтные работы
Ремонт сетей в самом центре города специалисты вели этой зимойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане улицу Гоголя закроют с 22 по 25 апреля, чтобы благоустроить участки, где в осенне-зимний период проводились ремонтные работы на сетях водопровода и канализации. Асфальт, который уложат специалисты, будет «временным».

«Укладка такого асфальта — плановое мероприятие. Мы понимаем, что его придется переделывать, так как асфальт будет положен на еще не оттаявший грунт», — пояснил руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. По его словам, такое решение принято для того, чтобы центральные городские маршруты были в порядке к празднованию Дня Победы.

По информации организации, заасфальтированы будут участки по ул. Гоголя, 61 (около правительства Курганской области) и по ул. Гоголя, 42 (возле остановки «Кинотеатр «Россия», по четной стороне). Для работ потребуется частичное перекрытие улицы.

Остальные участки в городе специалисты пообещали благоустроить в соответствии с графиком. В «Водном Союзе» также напомнили, что после проведения работ на водопроводных и канализационных сетях зимой и осенью обычно проводится временная отсыпка и утрамбовка дорожного полотна, так как асфальт нельзя укладывать при плохой погоде. Капитальное благоустройство специалисты начинают с наступлением тепла.

Вера Чернышева
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