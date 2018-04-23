Врио новосибирского губернатора примет участие в выборах главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона в сентябре 2018 года. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил сам Травников во время посещения Новосибирского авиазавода имени Чкалова.
«Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, потому что понимаю, что ответ на него начнет большую кампанию, но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу», — цитирует ТАСС заявление Травникова. По его словам, он намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Новосибирской области. Травников уточнил: «Я намерен работать здесь долго».
Соперником Травникова может стать мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который является первым секретарем областного комитета КПРФ. О своем намерении участвовать в выборах Локоть заявил на прошлой неделе, однако следом оговорился, что окончательное решение по этому поводу примет политсовет партии.
Напомним, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Новосибисркой области 46-летнего Андрея Травникова после отставки 69-летнего Владимира Городецкого, который возглавлял регион с 2014 года. Ранее Травников был мэром Вологды, а также замполпреда в Северо-Западном федеральном округе.