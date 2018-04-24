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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:20  24 апреля 2018 0

Украина закроет свои реки от российских кораблей

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, море, крым, севастополь, черноморский флот, корабль, военный корабль, эсминец, ВМФ
Киев обеспокоился безопасностью своих рекФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Министерство инфраструктуры Украины заявило, что намерено обратиться в Совет национальной безопасности и обороны с предложением запретить российским кораблям доступ во внутренние воды страны. По мнению чиновников, это необходимо сделать в связи с «террористической угрозой».

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — цитирует «Утро.ру» заявление замминистра Юрия Лавренюка относительно предложения его ведомства по российским судам.

Кроме того, министерство инфраструктуры Украины планирует препятствовать «несанкционированным» посещениям российскими судам портов Крыма. В частности, ведомство передало в МИД Украины материалы о подобных случаях для подготовки международных исков, отмечает агентство Nation News.

Заявление киевских властей можно считать продолжением истории с задержанием украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд», отмечает телеканал 360. Позже украинский суд принял решение об аресте корабля. На данный момент только два моряка из всего экипажа смогли благополучно вернуться в Крым.

Игорь Чукреев
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