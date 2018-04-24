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Главные новости Курганской области
17:19  24 апреля 2018 0

В Зауралье ждут обрушения рынка продовольствия из-за бесхозных земель

Дубровский и пшеница Челябинск, поле, пшеница, урожай, нива, жнивье, стерня
Зауральские аграрии ждут негативных последствий введения земель в оборотФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские аграрии опасаются введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Об этом депутат Курганской областной Думы Владимир Остапенко сказал, задавая вопрос сенатору от региона Сергею Лисовскому, передает корреспондент «URA.RU».

«У нас и так перепроизводство сельхозпродуктов, а мы еще хотим запустить в оборот лишнюю землю, — отметил Остапенко. — Нужно ли это делать, ведь этим мы можем обрушить рынок продовольствия в целом и обрушить рынок земли?».

Сенатор согласился, что «ввод новых сельхозземель в оборот — это опасная вещь». В стране, по его словам, уже есть перепроизводство мяса птицы. «У нас достаточно большое количество хороших модернизированных птицефабрик находится в предбанкротной ситуации. То же самое может быть и с зерновыми хозяйствами. Хотя у нас правительство уверено, что продаст столько, сколько произведет».

По словам Лисовского, этот год в плане реализации зерна удачный. «Но мы знаем, насколько международный рынок нестабильный. Рассчитывать, что мы опять продадим 50 млн тонн выращенного зерна за рубеж, сложно», — добавил он. По словам Лисовского, выходом из ситуации может стать предложение Рослесхоза признавать некоторые участки землями лесного фонда, которое сейчас прорабатывает правительство.

Анна Бояркина
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